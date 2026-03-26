18.40 Epatite A, indagano Procura e Nas La Procura e il Nas di Napoli stanno indagando sulla vendita dei frutti di mare contaminati il cui consumo ha cau- sato un esponenziale aumento dei csi di epatite A tra Campania e basso Lazio. Gli inquirenti ipotizzano contro ignoti il reato di commercio e detenzione, per vendita o distribuzione, di alimenti pericolosi per la salute. Il Nas di Napoli non esclude che siano stati messi in vendita cozze nostrane mischiate con partite dello stesso prodotto, ma contaminato, acquistato all'estero.