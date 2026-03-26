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26/03/2026 18:40
Epatite A, indagano Procura e Nas 
  18.40                                 
 Epatite A, indagano Procura e Nas      
 La Procura e il Nas di Napoli stanno   
 indagando sulla vendita dei frutti di  
 mare contaminati il cui consumo ha cau-
 sato un esponenziale aumento dei csi di
 epatite A tra Campania e basso Lazio.  
 Gli inquirenti ipotizzano contro ignoti
 il reato di commercio e detenzione, per
 vendita o distribuzione, di alimenti   
 pericolosi per la salute.              

 Il Nas di Napoli non esclude che siano 
 stati messi in vendita cozze nostrane  
 mischiate con partite dello stesso     
 prodotto, ma contaminato, acquistato   
 all'estero.

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