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18.40
Epatite A, indagano Procura e Nas
La Procura e il Nas di Napoli stanno
indagando sulla vendita dei frutti di
mare contaminati il cui consumo ha cau-
sato un esponenziale aumento dei csi di
epatite A tra Campania e basso Lazio.
Gli inquirenti ipotizzano contro ignoti
il reato di commercio e detenzione, per
vendita o distribuzione, di alimenti
pericolosi per la salute.
Il Nas di Napoli non esclude che siano
stati messi in vendita cozze nostrane
mischiate con partite dello stesso
prodotto, ma contaminato, acquistato
all'estero.