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'Ndrangheta, confiscati beni 20mln euro
A Reggio Calabria confiscati beni per
20 milioni di euro a vari imprenditori
che avrebbero fatto parte di un "car-
tello criminale", formato da esponenti
di rilievo delle cosche Chirico, Muso-
lino, Ficara-Latella, Rosmini, Fontana-
Saraceno, Ficareddi, Condello e Nicolò-
Serraino. Provvedimento della Corte
d'Appello su richiesta della Dda.
Interessato un intero patrimonio azien-
dale di 2 ditte individuali, 3 società
di persone, quote di società di capita-
li,6 immobili,un'autovettura, 8 orologi
preziosi e 53mila650 euro in contanti.