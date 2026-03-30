12.33 'Ndrangheta, confiscati beni 20mln euro A Reggio Calabria confiscati beni per 20 milioni di euro a vari imprenditori che avrebbero fatto parte di un "car- tello criminale", formato da esponenti di rilievo delle cosche Chirico, Muso- lino, Ficara-Latella, Rosmini, Fontana- Saraceno, Ficareddi, Condello e Nicolò- Serraino. Provvedimento della Corte d'Appello su richiesta della Dda. Interessato un intero patrimonio azien- dale di 2 ditte individuali, 3 società di persone, quote di società di capita- li,6 immobili,un'autovettura, 8 orologi preziosi e 53mila650 euro in contanti.