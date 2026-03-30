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30/03/2026 12:33
'Ndrangheta, confiscati beni 20mln euro 
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 'Ndrangheta, confiscati beni 20mln euro
 A Reggio Calabria confiscati beni per  
 20 milioni di euro a vari imprenditori 
 che avrebbero fatto parte di un "car-  
 tello criminale", formato da esponenti 
 di rilievo delle cosche Chirico, Muso- 
 lino, Ficara-Latella, Rosmini, Fontana-
 Saraceno, Ficareddi, Condello e Nicolò-
 Serraino. Provvedimento della Corte    
 d'Appello su richiesta della Dda.      

 Interessato un intero patrimonio azien-
 dale di 2 ditte individuali, 3 società 
 di persone, quote di società di capita-
 li,6 immobili,un'autovettura, 8 orologi
 preziosi e 53mila650 euro in contanti.

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