15.00 Mamma e figlia morte Molise,avvelenate? Svolta nel caso delle due donne,mamma e figlia, morte subito dopo Natale all' ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare. Un nuovo fascicolo di indagine ipotizza -al momento contro ignoti- il duplice omicidio volontario, Lo si apprende da fonti qualificate. Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Anto- nella Di Jelsi, 50 anni,sarebbero state avvelenate nella loro casa a Pietraca- tella. Tracce di ricina sono state tro- vate in più esami di laboratorio.