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Mamma e figlia morte Molise,avvelenate?
Svolta nel caso delle due donne,mamma e
figlia, morte subito dopo Natale all'
ospedale Cardarelli di Campobasso per
una sospetta intossicazione alimentare.
Un nuovo fascicolo di indagine ipotizza
-al momento contro ignoti- il duplice
omicidio volontario, Lo si apprende da
fonti qualificate.
Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Anto-
nella Di Jelsi, 50 anni,sarebbero state
avvelenate nella loro casa a Pietraca-
tella. Tracce di ricina sono state tro-
vate in più esami di laboratorio.