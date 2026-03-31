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31/03/2026 15:00
Mamma e figlia morte Molise,avvelenate? 
  15.00                                 
 Mamma e figlia morte Molise,avvelenate?
 Svolta nel caso delle due donne,mamma e
 figlia, morte subito dopo Natale all'  
 ospedale Cardarelli di Campobasso per  
 una sospetta intossicazione alimentare.

 Un nuovo fascicolo di indagine ipotizza
 -al momento contro ignoti- il duplice  
 omicidio volontario, Lo si apprende da 
 fonti qualificate.                     

 Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Anto-
 nella Di Jelsi, 50 anni,sarebbero state
 avvelenate nella loro casa a Pietraca- 
 tella. Tracce di ricina sono state tro-
 vate in più esami di laboratorio.

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