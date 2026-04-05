|
18.00
Forse drone da Sigonella in ricerca F15
Un drone decollato dalla base americana
di Sigonella,in Sicilia,potrebbe "aver
svolto un ruolo nelle operazioni di ri-
cerca e soccorso del navigatore dell'
F-15" Usa abbattuto nei cieli dell'Iran
Lo segnala Itamilradar, piattaforma di
informazione indipendente specializzata
nel monitoraggio del traffico aereo e
navale militare.Il velivolo pilotato da
remoto Triton della US Navy,sostiene il
sito, ha attraversato il Mediterraneo
orientale dirigendosi poi verso il
Medio Oriente. L'ipotesi, al momento
non ha conferme ufficiali.