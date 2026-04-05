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05/04/2026 18:00
Forse drone da Sigonella in ricerca F15 
  18.00                                 
 Forse drone da Sigonella in ricerca F15
 Un drone decollato dalla base americana
 di Sigonella,in Sicilia,potrebbe "aver 
 svolto un ruolo nelle operazioni di ri-
 cerca e soccorso del navigatore dell'  
 F-15" Usa abbattuto nei cieli dell'Iran

 Lo segnala Itamilradar, piattaforma di 
 informazione indipendente specializzata
 nel monitoraggio del traffico aereo e  
 navale militare.Il velivolo pilotato da
 remoto Triton della US Navy,sostiene il
 sito, ha attraversato il Mediterraneo  
 orientale dirigendosi poi verso il     
 Medio Oriente. L'ipotesi, al momento   
 non ha conferme ufficiali.

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