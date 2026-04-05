18.00 Forse drone da Sigonella in ricerca F15 Un drone decollato dalla base americana di Sigonella,in Sicilia,potrebbe "aver svolto un ruolo nelle operazioni di ri- cerca e soccorso del navigatore dell' F-15" Usa abbattuto nei cieli dell'Iran Lo segnala Itamilradar, piattaforma di informazione indipendente specializzata nel monitoraggio del traffico aereo e navale militare.Il velivolo pilotato da remoto Triton della US Navy,sostiene il sito, ha attraversato il Mediterraneo orientale dirigendosi poi verso il Medio Oriente. L'ipotesi, al momento non ha conferme ufficiali.