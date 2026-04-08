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08/04/2026 21:20
Frana Molise, si lavora per ripristino 
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 Frana Molise, si lavora per ripristino 
 Valutazioni geologiche in corso per la 
 frana di Petacciato, in Molise, che ha 
 causato la chiusura dei un tratto della
 A14, della Statale 16 e della ferrovia 
 adriatica. Lo riferisce il capo della  
 Protezione civile Ciciliano, sul posto.
 Evacuate alcune decine di persone.     

 Lungo la linea ferroviaria adriatica si
 lavora per ripristinare la circolazione
 gradualmente da venerdì 10 aprile.     

 Giovedì 9 in Consiglio dei ministri i  
 primi stanziamenti per l'emergenza.

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