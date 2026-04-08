|
21.20
Frana Molise, si lavora per ripristino
Valutazioni geologiche in corso per la
frana di Petacciato, in Molise, che ha
causato la chiusura dei un tratto della
A14, della Statale 16 e della ferrovia
adriatica. Lo riferisce il capo della
Protezione civile Ciciliano, sul posto.
Evacuate alcune decine di persone.
Lungo la linea ferroviaria adriatica si
lavora per ripristinare la circolazione
gradualmente da venerdì 10 aprile.
Giovedì 9 in Consiglio dei ministri i
primi stanziamenti per l'emergenza.