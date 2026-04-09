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14.07
Meloni: alla Camera insulti e demagogia
"Conto molto su di voi in questo dibat-
tito perché alla Camera ho ascoltato
molti improperi, insulti, accuse, tanta
demagogia e quasi nessuna proposta rea-
le in una delle fasi delicate che l'
Italia sta affrontando". Così la pre-
mier Meloni,nell'informativa al Senato.
Poi sul lavoro: da Schlein falsità sul-
l'aumento della precarietà, "una menzo-
gna" e se ne è consapevole "è grave".
L'Italia ha una "economia solida", no-
nostante "centinaia di miliardi di euro
lasciati in eredità dalla scellerata
gestione degli anni del Covid".