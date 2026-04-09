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09/04/2026 14:07
Meloni: alla Camera insulti e demagogia 
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 Meloni: alla Camera insulti e demagogia
 "Conto molto su di voi in questo dibat-
 tito perché alla Camera ho ascoltato   
 molti improperi, insulti, accuse, tanta
 demagogia e quasi nessuna proposta rea-
 le in una delle fasi delicate che l'   
 Italia sta affrontando". Così la pre-  
 mier Meloni,nell'informativa al Senato.

 Poi sul lavoro: da Schlein falsità sul-
 l'aumento della precarietà, "una menzo-
 gna" e se ne è consapevole "è grave".  
 L'Italia ha una "economia solida", no- 
 nostante "centinaia di miliardi di euro
 lasciati in eredità dalla scellerata   
 gestione degli anni del Covid".

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