14.07 Meloni: alla Camera insulti e demagogia "Conto molto su di voi in questo dibat- tito perché alla Camera ho ascoltato molti improperi, insulti, accuse, tanta demagogia e quasi nessuna proposta rea- le in una delle fasi delicate che l' Italia sta affrontando". Così la pre- mier Meloni,nell'informativa al Senato. Poi sul lavoro: da Schlein falsità sul- l'aumento della precarietà, "una menzo- gna" e se ne è consapevole "è grave". L'Italia ha una "economia solida", no- nostante "centinaia di miliardi di euro lasciati in eredità dalla scellerata gestione degli anni del Covid".