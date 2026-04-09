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09/04/2026 21:50
Crosetto: "Difesa inadeguata ai tempi" 
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 Crosetto: "Difesa inadeguata ai tempi" 
 "La nostra Difesa non è adeguata ai    
 tempi che stiamo vivendo, profondamente
 diversi da quelli che tutti ci saremmo 
 immaginati solo quattro anni fa". Lo   
 afferma il ministro della Difesa, Cro- 
 setto, rispondendo a un'interrogazione 
 al Senato. "In un mondo cambiato la    
 Difesa si è trovata impreparata, nel   
 nostro come in altri Paesi", aggiunge. 

 "Presto verrà presentata una riforma,  
 ma sarà il Parlamento a decidere se ne 
 ha bisogno e come finanziarla". La     
 Difesa, spiega, "ha il piano pronto" e 
 compatibile con possibile aumento spesa

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