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Crosetto: "Difesa inadeguata ai tempi"
"La nostra Difesa non è adeguata ai
tempi che stiamo vivendo, profondamente
diversi da quelli che tutti ci saremmo
immaginati solo quattro anni fa". Lo
afferma il ministro della Difesa, Cro-
setto, rispondendo a un'interrogazione
al Senato. "In un mondo cambiato la
Difesa si è trovata impreparata, nel
nostro come in altri Paesi", aggiunge.
"Presto verrà presentata una riforma,
ma sarà il Parlamento a decidere se ne
ha bisogno e come finanziarla". La
Difesa, spiega, "ha il piano pronto" e
compatibile con possibile aumento spesa