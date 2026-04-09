21.50 Crosetto: "Difesa inadeguata ai tempi" "La nostra Difesa non è adeguata ai tempi che stiamo vivendo, profondamente diversi da quelli che tutti ci saremmo immaginati solo quattro anni fa". Lo afferma il ministro della Difesa, Cro- setto, rispondendo a un'interrogazione al Senato. "In un mondo cambiato la Difesa si è trovata impreparata, nel nostro come in altri Paesi", aggiunge. "Presto verrà presentata una riforma, ma sarà il Parlamento a decidere se ne ha bisogno e come finanziarla". La Difesa, spiega, "ha il piano pronto" e compatibile con possibile aumento spesa