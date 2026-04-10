Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
10/04/2026 19:15
FI: vertice Tajani con figli Berlusconi 
  19.15                                 
 FI: vertice Tajani con figli Berlusconi
 L'incontro tra il Segretario di Forza  
 Italia  Antonio Tajani con Marina e    
 Piersilvio Berlusconi si è svolto in un
 clima di grande amicizia e cordialità. 

 Dopo un'ampia panoramica sulla situa-  
 zione politica, economica ed interna-  
 zionale e la rinnovata fiducia nel Se- 
 gretario l'attenzione si è concentrata 
 sul futuro di Forza Italia. E' emersa  
 una visione unitaria e condivisa per il
 rilancio del movimento nello spirito e 
 con i valori del fondatore Silvio Ber- 
 lusconi. All'incontro hanno partecipato
 Gianni Letta e l'AD Danilo Pellegrino.

Torna Indietro