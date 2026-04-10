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19.15
FI: vertice Tajani con figli Berlusconi
L'incontro tra il Segretario di Forza
Italia Antonio Tajani con Marina e
Piersilvio Berlusconi si è svolto in un
clima di grande amicizia e cordialità.
Dopo un'ampia panoramica sulla situa-
zione politica, economica ed interna-
zionale e la rinnovata fiducia nel Se-
gretario l'attenzione si è concentrata
sul futuro di Forza Italia. E' emersa
una visione unitaria e condivisa per il
rilancio del movimento nello spirito e
con i valori del fondatore Silvio Ber-
lusconi. All'incontro hanno partecipato
Gianni Letta e l'AD Danilo Pellegrino.