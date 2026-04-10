19.15 FI: vertice Tajani con figli Berlusconi L'incontro tra il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Piersilvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità. Dopo un'ampia panoramica sulla situa- zione politica, economica ed interna- zionale e la rinnovata fiducia nel Se- gretario l'attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia. E' emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Ber- lusconi. All'incontro hanno partecipato Gianni Letta e l'AD Danilo Pellegrino.