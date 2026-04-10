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Giovani Confindustria:sguardo al futuro
Con il ripetersi di "emergenze cadenza-
te",dal Covid alle guerre,ora anche con
l'impatto sull'economia del conflitto
in Medio Oriente, c'è "un vento di in-
quietudine tra le imprese", che cercano
di reagire"con saggezza e con coraggio"
E' quanto evidenzia il vicepresidente
di Confindustria, Lorenzo Bagnoli,vice-
presidente di Sammontana,all'evento an-
nuale 'Voci' degli industriali under 40
a Borgo Egnazia, in Puglia. L'Europa
"deve fare un ragionamento su chi siamo
veramente, sulla nostra identità di eu-
ropei"e "evitare che si decida per noi"