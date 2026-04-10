21.30 Giovani Confindustria:sguardo al futuro Con il ripetersi di "emergenze cadenza- te",dal Covid alle guerre,ora anche con l'impatto sull'economia del conflitto in Medio Oriente, c'è "un vento di in- quietudine tra le imprese", che cercano di reagire"con saggezza e con coraggio" E' quanto evidenzia il vicepresidente di Confindustria, Lorenzo Bagnoli,vice- presidente di Sammontana,all'evento an- nuale 'Voci' degli industriali under 40 a Borgo Egnazia, in Puglia. L'Europa "deve fare un ragionamento su chi siamo veramente, sulla nostra identità di eu- ropei"e "evitare che si decida per noi"