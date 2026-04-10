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10/04/2026 21:30
Giovani Confindustria:sguardo al futuro 
  21.30                                 
 Giovani Confindustria:sguardo al futuro
 Con il ripetersi di "emergenze cadenza-
 te",dal Covid alle guerre,ora anche con
 l'impatto sull'economia del conflitto  
 in Medio Oriente, c'è "un vento di in- 
 quietudine tra le imprese", che cercano
 di reagire"con saggezza e con coraggio"

 E' quanto evidenzia il vicepresidente  
 di Confindustria, Lorenzo Bagnoli,vice-
 presidente di Sammontana,all'evento an-
 nuale 'Voci' degli industriali under 40
 a Borgo Egnazia, in Puglia. L'Europa   
 "deve fare un ragionamento su chi siamo
 veramente, sulla nostra identità di eu-
 ropei"e "evitare che si decida per noi"

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