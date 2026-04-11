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11/04/2026 12:32
Ruby bis,graziata Minetti:figlio malato 
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 Ruby bis,graziata Minetti:figlio malato
 Nicole Minetti, ex consigliere regiona-
 le della Lombardia, condannata in via  
 definitiva per peculato e induzione    
 alla prostituzione nell'ambito del pro-
 cesso Ruby bis, è stata graziata dal   
 capo dello Stato Mattarella.           

 "La concessione dell'atto di clemenza  
 in favore del quale si è espresso il   
 competente Procuratore generale della  
 Corte d'appello in un ampio parere si è
 fondata anche sulle gravi condizioni di
 salute di uno stretto familiare minore 
 della Minetti che necessita di assi-   
 stenza e cure particolari".

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