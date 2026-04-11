12.32 Ruby bis,graziata Minetti:figlio malato Nicole Minetti, ex consigliere regiona- le della Lombardia, condannata in via definitiva per peculato e induzione alla prostituzione nell'ambito del pro- cesso Ruby bis, è stata graziata dal capo dello Stato Mattarella. "La concessione dell'atto di clemenza in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d'appello in un ampio parere si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assi- stenza e cure particolari".