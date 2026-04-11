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12.32
Ruby bis, graziata Nicole Minetti
Nicole Minetti, ex consigliere regiona-
le della Lombardia, condannata in via
definitiva per peculato e induzione
alla prostituzione nell'ambito del pro-
cesso Ruby bis, è stata graziata dal
capo dello Stato Mattarella.
"La concessione dell'atto di clemenza
in favore del quale si è espresso il
competente Procuratore generale della
Corte d'appello in un ampio parere si è
fondata anche sulle gravi condizioni di
salute di uno stretto familiare minore
della Minetti che necessita di assi-
stenza e cure particolari".