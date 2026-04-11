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Danno a Terna,linea elettrica in Friuli
Terna ha subito il danneggiamento di un
sostegno in Friuli. Lo rende noto la
stessa azienda, che gestisce la Rete
elettrica nazionale. E' accaduto il
25 marzo, commesso da ignoti. Nessun
danno alle persone.
Il problema ha riguardato un sostegno
di una linea a Tolmezzo-Paluzza (Udine)
Informate le autorità e attivate le
procedure per la messa in sicurezza.
Solo "disalimentazione per la durata
delle attività di ripristino. Ripercus-
sione su oleodotto e nessuna su utenze
civili gestiti del distributore locale"