13.50 Terna:danno a linea elettrica in Friuli Terna ha subito il danneggiamento di un sostegno in Friuli. Lo rende noto la stessa azienda, che gestisce la Rete elettrica nazionale. E' accaduto il 25 marzo, commesso da ignoti. Nessun danno alle persone. Il problema ha riguardato un sostegno di una linea a Tolmezzo-Paluzza (Udine) Informate le autorità e attivate le procedure per la messa in sicurezza. Solo "disalimentazione per la durata delle attività di ripristino. Ripercus- sione su oleodotto e nessuna su utenze civili gestiti del distributore locale"