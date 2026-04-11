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11/04/2026 13:50
Terna:danno a linea elettrica in Friuli 
  13.50                                 
 Terna:danno a linea elettrica in Friuli
 Terna ha subito il danneggiamento di un
 sostegno in Friuli. Lo rende noto la   
 stessa azienda, che gestisce la Rete   
 elettrica nazionale. E' accaduto il    
 25 marzo, commesso da ignoti. Nessun   
 danno alle persone.                    

 Il problema ha riguardato un sostegno  
 di una linea a Tolmezzo-Paluzza (Udine)
 Informate le autorità e attivate le    
 procedure per la messa in sicurezza.   
 Solo "disalimentazione per la durata   
 delle attività di ripristino. Ripercus-
 sione su oleodotto e nessuna su utenze 
 civili gestiti del distributore locale"

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