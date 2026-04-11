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11/04/2026 20:30
Giorgetti:se continua così,è recessione 
  20.30                                 
 Giorgetti:se continua così,è recessione
 Il ministro dell'Economia, Giancarlo   
 Giorgetti, teme una situazione di      
 recessione. In un appuntamento a       
 Castellanza (Como) Giorgetti, ai       
 microfoni del Tg3 Lombardia, ha        
 spiegato, a proposito del patto di     
 stabilità, che "la risposta della      
 Commissione europea la conosciamo, la  
 sappiamo benissimo: solo in presenza di
 grave recessione".                     

 "Temo che, se la situazione continuerà 
 così sul fronte dell'energia e degli   
 olii combustibili, la recessione       
 arriverà. Temo".

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