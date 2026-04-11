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20.30
Giorgetti:se continua così,è recessione
Il ministro dell'Economia, Giancarlo
Giorgetti, teme una situazione di
recessione. In un appuntamento a
Castellanza (Como) Giorgetti, ai
microfoni del Tg3 Lombardia, ha
spiegato, a proposito del patto di
stabilità, che "la risposta della
Commissione europea la conosciamo, la
sappiamo benissimo: solo in presenza di
grave recessione".
"Temo che, se la situazione continuerà
così sul fronte dell'energia e degli
olii combustibili, la recessione
arriverà. Temo".