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12/04/2026 18:27
Putin a Iran:pronto a facilitare pace 
  18.27                                 
 Putin a Iran:pronto a facilitare pace  
 Il presidente russo Putin sente il suo 
 omologo iraniano Pezeshkian per discu- 
 tere della situazione tra Iran e Usa,  
 e si dice pronto a contribuire agli    
 sforzi per raggiungere la pace in M.O..

 A riferirlo il Cremlino in un comuni-  
 cato stampa:"Vladimir Putin ha sotto-  
 lineato la sua disponibilità a faci-   
 litare la ricerca di una soluzione     
 politica e diplomatica al conflitto e a
 mediare gli sforzi per raggiungere una 
 pace giusta e duratura in Medio        
 Oriente".

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