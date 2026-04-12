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18.27
Putin a Iran:pronto a facilitare pace
Il presidente russo Putin sente il suo
omologo iraniano Pezeshkian per discu-
tere della situazione tra Iran e Usa,
e si dice pronto a contribuire agli
sforzi per raggiungere la pace in M.O..
A riferirlo il Cremlino in un comuni-
cato stampa:"Vladimir Putin ha sotto-
lineato la sua disponibilità a faci-
litare la ricerca di una soluzione
politica e diplomatica al conflitto e a
mediare gli sforzi per raggiungere una
pace giusta e duratura in Medio
Oriente".