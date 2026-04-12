18.27 Putin a Iran:pronto a facilitare pace Il presidente russo Putin sente il suo omologo iraniano Pezeshkian per discu- tere della situazione tra Iran e Usa, e si dice pronto a contribuire agli sforzi per raggiungere la pace in M.O.. A riferirlo il Cremlino in un comuni- cato stampa:"Vladimir Putin ha sotto- lineato la sua disponibilità a faci- litare la ricerca di una soluzione politica e diplomatica al conflitto e a mediare gli sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura in Medio Oriente".