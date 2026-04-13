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13/04/2026 11:32
Papa: "Non temo Trump e non ci discuto" 
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 Papa: "Non temo Trump e non ci discuto"
 "Io non ho paura dell'amministrazione  
 Trump", "parlo del Vangelo" e quindi   
 "continuerò a parlare ad alta voce con-
 tro la guerra". Lo ha detto Papa Leone 
 XIV commentando con i giornalisti sul  
 volo da Roma ad Algeri l'attacco del   
 presidente Usa contro di lui. "Non ho  
 intenzione di entrare in un dibattito  
 con lui". I vescovi italiani: "Trump   
 rispetti il Papa e il suo ministero".  

 Secondo Trump,Prevost dovrebbe essergli
 "grato" per essere diventato Papa. Non 
 faccia il politico, "è debole e pessimo
 in politica estera",ha poi detto Trump.

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