11.32 Papa: "Non temo Trump e non ci discuto" "Io non ho paura dell'amministrazione Trump", "parlo del Vangelo" e quindi "continuerò a parlare ad alta voce con- tro la guerra". Lo ha detto Papa Leone XIV commentando con i giornalisti sul volo da Roma ad Algeri l'attacco del presidente Usa contro di lui. "Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui". I vescovi italiani: "Trump rispetti il Papa e il suo ministero". Secondo Trump,Prevost dovrebbe essergli "grato" per essere diventato Papa. Non faccia il politico, "è debole e pessimo in politica estera",ha poi detto Trump.