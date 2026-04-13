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Papa: "Non temo Trump e non ci discuto"
"Io non ho paura dell'amministrazione
Trump", "parlo del Vangelo" e quindi
"continuerò a parlare ad alta voce con-
tro la guerra". Lo ha detto Papa Leone
XIV commentando con i giornalisti sul
volo da Roma ad Algeri l'attacco del
presidente Usa contro di lui. "Non ho
intenzione di entrare in un dibattito
con lui". I vescovi italiani: "Trump
rispetti il Papa e il suo ministero".
Secondo Trump,Prevost dovrebbe essergli
"grato" per essere diventato Papa. Non
faccia il politico, "è debole e pessimo
in politica estera",ha poi detto Trump.