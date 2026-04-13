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13/04/2026 12:52
Papa:"Al mondo servono persone di pace" 
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 Papa:"Al mondo servono persone di pace"
 "Il futuro appartiene agli uomini e al-
 le donne di pace. Alla fine la giusti- 
 zia trionferà sempre sull'ingiustizia, 
 così come la violenza, al di là di ogni
 apparenza,non avrà mai l'ultima parola"

 Così il Papa nel suo saluto al Memoria-
 le dei martiri Maqam Echahid ad Algeri.
 "Il nostro mondo ha bisogno di credenti
 così, di uomini e donne di fede, asse- 
 tati di giustizia e di unità.Per questo
 di fronte a un'umanità desiderosa di   
 fratellanza e riconciliazione,è un dono
 e un impegno benedetto dichiararci ed  
 essere fratelli tra noi e in Dio".

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