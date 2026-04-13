12.52 Papa:"Al mondo servono persone di pace" "Il futuro appartiene agli uomini e al- le donne di pace. Alla fine la giusti- zia trionferà sempre sull'ingiustizia, così come la violenza, al di là di ogni apparenza,non avrà mai l'ultima parola" Così il Papa nel suo saluto al Memoria- le dei martiri Maqam Echahid ad Algeri. "Il nostro mondo ha bisogno di credenti così, di uomini e donne di fede, asse- tati di giustizia e di unità.Per questo di fronte a un'umanità desiderosa di fratellanza e riconciliazione,è un dono e un impegno benedetto dichiararci ed essere fratelli tra noi e in Dio".