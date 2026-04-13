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Papa:"Al mondo servono persone di pace"
"Il futuro appartiene agli uomini e al-
le donne di pace. Alla fine la giusti-
zia trionferà sempre sull'ingiustizia,
così come la violenza, al di là di ogni
apparenza,non avrà mai l'ultima parola"
Così il Papa nel suo saluto al Memoria-
le dei martiri Maqam Echahid ad Algeri.
"Il nostro mondo ha bisogno di credenti
così, di uomini e donne di fede, asse-
tati di giustizia e di unità.Per questo
di fronte a un'umanità desiderosa di
fratellanza e riconciliazione,è un dono
e un impegno benedetto dichiararci ed
essere fratelli tra noi e in Dio".