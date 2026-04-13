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22.47
Serie A,32° turno: Fiorentina-Lazio 1-0
La Fiorentina batte 1-0 la Lazio e sale
a 35 punti,salvezza vicina. Biancocele-
sti fermi a 44 dopo quattro gare utili.
Lampo Lazio in avvio:ci prova Zaccagni,
De Gea vola a metterci le dita. Cancel-
lieri invece calcia addosso al portiere
Reazione viola: botta di Piccoli larga.
Passa la Fiorentina: Harrison centra da
destra, Gosens sovrasta tutti e schiac-
cia all'angolino (28').Ripresa. Percus-
sione di Harrison, Motta rimedia in an-
golo.Noslin di testa sfiora il pari, De
Gea lo nega a Ratkov (sempre di testa).
Ultimo tentativo, vano, di Pedro.