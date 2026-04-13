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13/04/2026 22:47
Serie A,32° turno: Fiorentina-Lazio 1-0 
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 Serie A,32° turno: Fiorentina-Lazio 1-0
 La Fiorentina batte 1-0 la Lazio e sale
 a 35 punti,salvezza vicina. Biancocele-
 sti fermi a 44 dopo quattro gare utili.

 Lampo Lazio in avvio:ci prova Zaccagni,
 De Gea vola a metterci le dita. Cancel-
 lieri invece calcia addosso al portiere
 Reazione viola: botta di Piccoli larga.
 Passa la Fiorentina: Harrison centra da
 destra, Gosens sovrasta tutti e schiac-
 cia all'angolino (28').Ripresa. Percus-
 sione di Harrison, Motta rimedia in an-
 golo.Noslin di testa sfiora il pari, De
 Gea lo nega a Ratkov (sempre di testa).
 Ultimo tentativo, vano, di Pedro.

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