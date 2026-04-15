12.50 Frana Niscemi, "disastro": 13 indagati 13 indagati dalla Procura di Gela (CL) per la frana di Niscemi a gennaio, ac- cusati di disastro colposo. Tra gli indagati gli ultimi 4 presiden- ti della Regione Sicilia: Lombardo,Cro- cetta,Musumeci e Schifani in carica.Poi ex capi della Protezione civile regione Lo Monaco e Foti e l'attuale Cocina,at- tuatori delle ordinanze sulla mitiga- zione del rischio frana. Gli attuatori delle misure contro il dissesto idro- geologico Lizio,Croce,Tuminello,Gargano E Coniglio,capo Ati,che non ha eseguito le opere finanziate con 12 milioni.