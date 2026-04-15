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Frana Niscemi, "disastro": 13 indagati
13 indagati dalla Procura di Gela (CL)
per la frana di Niscemi a gennaio, ac-
cusati di disastro colposo.
Tra gli indagati gli ultimi 4 presiden-
ti della Regione Sicilia: Lombardo,Cro-
cetta,Musumeci e Schifani in carica.Poi
ex capi della Protezione civile regione
Lo Monaco e Foti e l'attuale Cocina,at-
tuatori delle ordinanze sulla mitiga-
zione del rischio frana. Gli attuatori
delle misure contro il dissesto idro-
geologico Lizio,Croce,Tuminello,Gargano
E Coniglio,capo Ati,che non ha eseguito
le opere finanziate con 12 milioni.