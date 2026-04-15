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15/04/2026 12:50
Frana Niscemi, "disastro": 13 indagati 
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 Frana Niscemi, "disastro": 13 indagati 
 13 indagati dalla Procura di Gela (CL) 
 per la frana di Niscemi a gennaio, ac- 
 cusati di disastro colposo.            

 Tra gli indagati gli ultimi 4 presiden-
 ti della Regione Sicilia: Lombardo,Cro-
 cetta,Musumeci e Schifani in carica.Poi
 ex capi della Protezione civile regione
 Lo Monaco e Foti e l'attuale Cocina,at-
 tuatori delle ordinanze sulla mitiga-  
 zione del rischio frana. Gli attuatori 
 delle misure contro il dissesto idro-  
 geologico Lizio,Croce,Tuminello,Gargano
 E Coniglio,capo Ati,che non ha eseguito
 le opere finanziate con 12 milioni.

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