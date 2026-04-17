13.04 Idf:"In Libano teniamo zone bonificate" L'esercito israeliano "mantiene e con- tinuerà a mantenere" tutte le posizioni che ha "bonificato e conquistato" in Libano. Lo ha dichiarato il ministro israeliano della Difesa Katz, poche ore dopo la tregua di 10 giorni in Libano. "Siamo impegnati a raggiungere l'obiet- tivo della campagna: disarmare Hezbol- lah". La zona di sicurezza tra l'area di sicurezza e il fiume Litani resta da bonificare, "e questo deve essere fatto o per via politica o attraverso la pro- secuzione delle operazioni militari Idf dopo la fine del cessate il fuoco".