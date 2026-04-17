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17/04/2026 13:04
Idf:"In Libano teniamo zone bonificate" 
  13.04                                 
 Idf:"In Libano teniamo zone bonificate"
 L'esercito israeliano "mantiene e con- 
 tinuerà a mantenere" tutte le posizioni
 che ha "bonificato e conquistato" in   
 Libano. Lo ha dichiarato il ministro   
 israeliano della Difesa Katz, poche ore
 dopo la tregua di 10 giorni in Libano. 

 "Siamo impegnati a raggiungere l'obiet-
 tivo della campagna: disarmare Hezbol- 
 lah". La zona di sicurezza tra l'area  
 di sicurezza e il fiume Litani resta da
 bonificare, "e questo deve essere fatto
 o per via politica o attraverso la pro-
 secuzione delle operazioni militari Idf
 dopo la fine del cessate il fuoco".

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