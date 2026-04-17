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13.04
Idf:"In Libano teniamo zone bonificate"
L'esercito israeliano "mantiene e con-
tinuerà a mantenere" tutte le posizioni
che ha "bonificato e conquistato" in
Libano. Lo ha dichiarato il ministro
israeliano della Difesa Katz, poche ore
dopo la tregua di 10 giorni in Libano.
"Siamo impegnati a raggiungere l'obiet-
tivo della campagna: disarmare Hezbol-
lah". La zona di sicurezza tra l'area
di sicurezza e il fiume Litani resta da
bonificare, "e questo deve essere fatto
o per via politica o attraverso la pro-
secuzione delle operazioni militari Idf
dopo la fine del cessate il fuoco".