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21.30
Panetta:conti ok,sistema bancario forte
"L'efficienza energetica dell'economia
italiana è molto migliorata. Abbiamo
condizioni migliori. La principale è
questa.Diamo credito al Ministro che i
conti sono sotto controllo.Non c'è sta-
to un allarme sui conti pubblici".
Così il Governatore di Bankitalia Fabio
Panetta a margine lavori del FMI e Ban-
ca Mondiale a Washington con Giorgetti.
"Questo non vuol dire che possiamo ri-
lassarci, bisogna tenere sotto control-
lo finanza pubblica. Abbiamo un sistema
bancario forte, abbiamo aumentato il
livello degli investimenti che è buono"