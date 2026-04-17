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17/04/2026 21:30
Panetta:conti ok,sistema bancario forte 
  21.30                                 
 Panetta:conti ok,sistema bancario forte
 "L'efficienza energetica dell'economia 
 italiana è molto migliorata. Abbiamo   
 condizioni migliori. La principale è   
 questa.Diamo credito al Ministro che i 
 conti sono sotto controllo.Non c'è sta-
 to un allarme sui conti pubblici".     

 Così il Governatore di Bankitalia Fabio
 Panetta a margine lavori del FMI e Ban-
 ca Mondiale a Washington con Giorgetti.
 "Questo non vuol dire che possiamo ri- 
 lassarci, bisogna tenere sotto control-
 lo finanza pubblica. Abbiamo un sistema
 bancario forte, abbiamo aumentato il   
 livello degli investimenti che è buono"

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