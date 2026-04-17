21.30 Panetta:conti ok,sistema bancario forte "L'efficienza energetica dell'economia italiana è molto migliorata. Abbiamo condizioni migliori. La principale è questa.Diamo credito al Ministro che i conti sono sotto controllo.Non c'è sta- to un allarme sui conti pubblici". Così il Governatore di Bankitalia Fabio Panetta a margine lavori del FMI e Ban- ca Mondiale a Washington con Giorgetti. "Questo non vuol dire che possiamo ri- lassarci, bisogna tenere sotto control- lo finanza pubblica. Abbiamo un sistema bancario forte, abbiamo aumentato il livello degli investimenti che è buono"