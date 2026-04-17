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17/04/2026 22:43
Serie A, 33° turno: Inter-Cagliari 3-0 
  22.43                                 
 Serie A, 33° turno: Inter-Cagliari 3-0 
 L'Inter si cuce sul petto un altro pez-
 zo di Scudetto. Il 3-0 sul Cagliari fa 
 +12 sul Napoli impegnato con la Lazio. 
 Sardi fermi a 33, +6 sulla zona calda. 

 Cagliari spavaldo,ma la mira dell'Espo-
 sito rossoblù e di Palestra è da rive- 
 dere. Contropiede Inter,Esposito neraz-
 zurro anticipato, Dimarco 'murato'.Tiro
 alto di Carlos Augusto. Nella ripresa  
 l'Inter cambia marcia. Thuram insacca  
 il cross basso di Dimarco (52'), Barel-
 la fa secco Caprile cun un destro dal  
 limite (56'). Nel recupero, Zielinski  
 cala il tris da fuori area (92').

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