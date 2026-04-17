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22.43
Serie A, 33° turno: Inter-Cagliari 3-0
L'Inter si cuce sul petto un altro pez-
zo di Scudetto. Il 3-0 sul Cagliari fa
+12 sul Napoli impegnato con la Lazio.
Sardi fermi a 33, +6 sulla zona calda.
Cagliari spavaldo,ma la mira dell'Espo-
sito rossoblù e di Palestra è da rive-
dere. Contropiede Inter,Esposito neraz-
zurro anticipato, Dimarco 'murato'.Tiro
alto di Carlos Augusto. Nella ripresa
l'Inter cambia marcia. Thuram insacca
il cross basso di Dimarco (52'), Barel-
la fa secco Caprile cun un destro dal
limite (56'). Nel recupero, Zielinski
cala il tris da fuori area (92').