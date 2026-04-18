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Meloni:dati per spacciati? Ci rialziamo
"Come ha raccontato la ripresa post-
Covid della capacità non solo di resi-
stere,ma di rialzarsi,di ricominciare a
correre quando magari si viene dati per
spacciati.Questa è una specialità tutta
italiana".Così la premier all'Assemblea
Federalberghi.E'dimostrato dal turismo.
"Vorrei ringraziare il precedente mini-
stro,Daniela Santanché per il lavoro".
"Lo Stato deve mettere imprenditori in
condizioni di competere e produrre ric-
chezza". "Il turismo racconta al mondo,
meglio di qualsiasi altra cosa, proprio
cosa significhi essere italiani".