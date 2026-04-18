12.00 Meloni:dati per spacciati? Ci rialziamo "Come ha raccontato la ripresa post- Covid della capacità non solo di resi- stere,ma di rialzarsi,di ricominciare a correre quando magari si viene dati per spacciati.Questa è una specialità tutta italiana".Così la premier all'Assemblea Federalberghi.E'dimostrato dal turismo. "Vorrei ringraziare il precedente mini- stro,Daniela Santanché per il lavoro". "Lo Stato deve mettere imprenditori in condizioni di competere e produrre ric- chezza". "Il turismo racconta al mondo, meglio di qualsiasi altra cosa, proprio cosa significhi essere italiani".