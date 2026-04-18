Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
18/04/2026 12:00
Meloni:dati per spacciati? Ci rialziamo 
  12.00                                 
 Meloni:dati per spacciati? Ci rialziamo
 "Come ha raccontato la ripresa post-   
 Covid della capacità non solo di resi- 
 stere,ma di rialzarsi,di ricominciare a
 correre quando magari si viene dati per
 spacciati.Questa è una specialità tutta
 italiana".Così la premier all'Assemblea
 Federalberghi.E'dimostrato dal turismo.

 "Vorrei ringraziare il precedente mini-
 stro,Daniela Santanché per il lavoro". 
 "Lo Stato deve mettere imprenditori in 
 condizioni di competere e produrre ric-
 chezza". "Il turismo racconta al mondo,
 meglio di qualsiasi altra cosa, proprio
 cosa significhi essere italiani".

Torna Indietro