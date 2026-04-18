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19.56
Anticipo Serie A, Napoli-Lazio 0-2
Colpo della Lazio che passa 2-0 al 'Ma-
radona' col Napoli. Un ko che avvicina
sempre di più lo scudetto all'Inter.
Pronti-via e la Lazio è avanti:Zaccagni
imbecca Taylor che in mezzo serve Can-
cellieri, sinistro vincente e 0-1 (6').
I biancocelesti mancano il raddoppio
con Zaccagni che si fa parare un rigore
da Milinkovic-Savic (31').Ma lo 0-2 ar-
riva nella ripresa: contropiede dei ro-
mani con Tavares che crossa, Basic con-
trolla e batte ancora Milinkovic-Savic
(57'). Disastro Napoli, da segnalare
solo un palo esterno di Alisson.