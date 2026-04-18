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18/04/2026 19:56
Anticipo Serie A, Napoli-Lazio 0-2 
  19.56                                 
 Anticipo Serie A, Napoli-Lazio 0-2     
 Colpo della Lazio che passa 2-0 al 'Ma-
 radona' col Napoli. Un ko che avvicina 
 sempre di più lo scudetto all'Inter.   

 Pronti-via e la Lazio è avanti:Zaccagni
 imbecca Taylor che in mezzo serve Can- 
 cellieri, sinistro vincente e 0-1 (6').
 I biancocelesti mancano il raddoppio   
 con Zaccagni che si fa parare un rigore
 da Milinkovic-Savic (31').Ma lo 0-2 ar-
 riva nella ripresa: contropiede dei ro-
 mani con Tavares che crossa, Basic con-
 trolla e batte ancora Milinkovic-Savic 
 (57'). Disastro Napoli, da segnalare   
 solo un palo esterno di Alisson.

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