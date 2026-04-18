19.56 Anticipo Serie A, Napoli-Lazio 0-2 Colpo della Lazio che passa 2-0 al 'Ma- radona' col Napoli. Un ko che avvicina sempre di più lo scudetto all'Inter. Pronti-via e la Lazio è avanti:Zaccagni imbecca Taylor che in mezzo serve Can- cellieri, sinistro vincente e 0-1 (6'). I biancocelesti mancano il raddoppio con Zaccagni che si fa parare un rigore da Milinkovic-Savic (31').Ma lo 0-2 ar- riva nella ripresa: contropiede dei ro- mani con Tavares che crossa, Basic con- trolla e batte ancora Milinkovic-Savic (57'). Disastro Napoli, da segnalare solo un palo esterno di Alisson.