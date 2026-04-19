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19/04/2026 09:30
Vance ringrazia Papa: "Mondo è caotico" 
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 Vance ringrazia Papa: "Mondo è caotico"
 Il vicepresidente Usa, Vance, ringrazia
 Papa Leone XIV per le sue parole secon-
 do cui "la narrativa" sullo scontro con
 Trump "non è stata accurata in tutti i 
 suoi aspetti", ma conferma "disaccordi 
 reali" dovuti a complessità dei fatti. 

 "Mentre i media alimentano i conflitti,
 e sì, disaccordi ci sono stati e conti-
 nueranno a verificarsi,la realtà spesso
 è molto più complicata". Leone "predica
 il vangelo,come dovrebbe, e inevitabil-
 mente offre sue opinioni su questioni  
 morali". Noi "lavoriamo per applicare i
 principi morali in un mondo caotico".

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