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9.30
Vance ringrazia Papa: "Mondo è caotico"
Il vicepresidente Usa, Vance, ringrazia
Papa Leone XIV per le sue parole secon-
do cui "la narrativa" sullo scontro con
Trump "non è stata accurata in tutti i
suoi aspetti", ma conferma "disaccordi
reali" dovuti a complessità dei fatti.
"Mentre i media alimentano i conflitti,
e sì, disaccordi ci sono stati e conti-
nueranno a verificarsi,la realtà spesso
è molto più complicata". Leone "predica
il vangelo,come dovrebbe, e inevitabil-
mente offre sue opinioni su questioni
morali". Noi "lavoriamo per applicare i
principi morali in un mondo caotico".