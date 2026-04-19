9.30 Vance ringrazia Papa: "Mondo è caotico" Il vicepresidente Usa, Vance, ringrazia Papa Leone XIV per le sue parole secon- do cui "la narrativa" sullo scontro con Trump "non è stata accurata in tutti i suoi aspetti", ma conferma "disaccordi reali" dovuti a complessità dei fatti. "Mentre i media alimentano i conflitti, e sì, disaccordi ci sono stati e conti- nueranno a verificarsi,la realtà spesso è molto più complicata". Leone "predica il vangelo,come dovrebbe, e inevitabil- mente offre sue opinioni su questioni morali". Noi "lavoriamo per applicare i principi morali in un mondo caotico".