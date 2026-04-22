20.19 Dl Niscemi: via libera Senato, è legge Il Senato ha approvato in via definiti- va il Ddl di conversione in legge del decreto per fronteggiare l'emergenza maltempo in Calabria, Sardegna e Sici- lia, il c.d. Decreto Niscemi. La vota- zione è avvenuta per alzata di mano. Il decreto prevede uno stanziamento di 90 milioni di euro per quest'anno e di 25 mln per il prossimo, per intervenire contro i danni ai privati e alle atti- vità economiche che hanno colpito le 3 regioni per effetto del ciclone Harry. Previsti altri 50 mln di euro, in 2027, per un valore complessivo di 165 mln.