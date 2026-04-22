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20.19
Dl Niscemi: via libera Senato, è legge
Il Senato ha approvato in via definiti-
va il Ddl di conversione in legge del
decreto per fronteggiare l'emergenza
maltempo in Calabria, Sardegna e Sici-
lia, il c.d. Decreto Niscemi. La vota-
zione è avvenuta per alzata di mano.
Il decreto prevede uno stanziamento di
90 milioni di euro per quest'anno e di
25 mln per il prossimo, per intervenire
contro i danni ai privati e alle atti-
vità economiche che hanno colpito le 3
regioni per effetto del ciclone Harry.
Previsti altri 50 mln di euro, in 2027,
per un valore complessivo di 165 mln.