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22/04/2026 20:19
Dl Niscemi: via libera Senato, è legge 
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 Dl Niscemi: via libera Senato, è legge 
 Il Senato ha approvato in via definiti-
 va il Ddl di conversione in legge del  
 decreto per fronteggiare l'emergenza   
 maltempo in Calabria, Sardegna e Sici- 
 lia, il c.d. Decreto Niscemi. La vota- 
 zione è avvenuta per alzata di mano.   

 Il decreto prevede uno stanziamento di 
 90 milioni di euro per quest'anno e di 
 25 mln per il prossimo, per intervenire
 contro i danni ai privati e alle atti- 
 vità economiche che hanno colpito le 3 
 regioni per effetto del ciclone Harry. 
 Previsti altri 50 mln di euro, in 2027,
 per un valore complessivo di 165 mln.

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