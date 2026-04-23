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23/04/2026 00:25
Coppa Italia, Lazio in finale ai rigori 
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 Coppa Italia, Lazio in finale ai rigori
 Atalanta-Lazio 2-3 ai rigori (1-1), con
 Motta protagonista (4 tiri dal dischet-
 to parati). All'andata era finita 2-2. 

 Un paio di chance per Zalewski è quanto
 offre un 1° tempo scialbo. Krstovic non
 spaventa Motta col piatto dal limite.  
 Dall'altra parte,Noslin semina il pani-
 co ma non trova la conclusione. Finale 
 infuocato.Romagnoli bravissimo a inter-
 venire su corner (84'). Il vantaggio o-
 spite dura 120": Krstovic protegge, Pa-
 salic insacca.Nel recupero Motta allun-
 ga sul palo l'incornata di Scamacca.   
 Prevalenza Atalanta nei supplementari.

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