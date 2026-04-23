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00.25
Coppa Italia, Lazio in finale ai rigori
Atalanta-Lazio 2-3 ai rigori (1-1), con
Motta protagonista (4 tiri dal dischet-
to parati). All'andata era finita 2-2.
Un paio di chance per Zalewski è quanto
offre un 1° tempo scialbo. Krstovic non
spaventa Motta col piatto dal limite.
Dall'altra parte,Noslin semina il pani-
co ma non trova la conclusione. Finale
infuocato.Romagnoli bravissimo a inter-
venire su corner (84'). Il vantaggio o-
spite dura 120": Krstovic protegge, Pa-
salic insacca.Nel recupero Motta allun-
ga sul palo l'incornata di Scamacca.
Prevalenza Atalanta nei supplementari.