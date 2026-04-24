16.50 Donne avvelenate, padre negativo ricina E' negativo alla ricina Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara (mamma e figlia) morte nei giorni di Natale a Pietracatella (Molise) per "grave intossicazione da ricina". Lo ha accertato in modo definitivo l'esame del sangue dell'uomo,sopravvissuto alla cena che avrebbe causato i decessi. La negatività potrebbe essere causata dalla degradazione della sostanza al momento delle analisi, riferisce la Procura di Larino. Ma non si esclude l'assenza della proteina nel sangue. Le ipotesi accusatorie non cambiano.