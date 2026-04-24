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24/04/2026 16:50
Donne avvelenate, padre negativo ricina 
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 Donne avvelenate, padre negativo ricina
 E' negativo alla ricina Gianni Di Vita,
 marito e padre di Antonella e Sara     
 (mamma e figlia) morte nei giorni di   
 Natale a Pietracatella (Molise) per    
 "grave intossicazione da ricina". Lo ha
 accertato in modo definitivo l'esame   
 del sangue dell'uomo,sopravvissuto alla
 cena che avrebbe causato i decessi.    

 La negatività potrebbe essere causata  
 dalla degradazione della sostanza al   
 momento delle analisi, riferisce la    
 Procura di Larino. Ma non si esclude   
 l'assenza della proteina nel sangue.   
 Le ipotesi accusatorie non cambiano.

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