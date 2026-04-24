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Donne avvelenate, padre negativo ricina
E' negativo alla ricina Gianni Di Vita,
marito e padre di Antonella e Sara
(mamma e figlia) morte nei giorni di
Natale a Pietracatella (Molise) per
"grave intossicazione da ricina". Lo ha
accertato in modo definitivo l'esame
del sangue dell'uomo,sopravvissuto alla
cena che avrebbe causato i decessi.
La negatività potrebbe essere causata
dalla degradazione della sostanza al
momento delle analisi, riferisce la
Procura di Larino. Ma non si esclude
l'assenza della proteina nel sangue.
Le ipotesi accusatorie non cambiano.