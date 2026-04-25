20.45 Incidente tosaerba, grave bimba 18 mesi Una bimba di 18 mesi di Loria (Treviso) è in pericolo di vita dopo essere rimasta incastrata nel tosaerba che i genitori stavano usando nel giardino di casa. La bambina è stata immediatamente por- tata all'ospedale di Castelfranco Vene- to dal 118 ma i medici hanno deciso di trasferire lei e la madre in elicottero nel più attrezzato ospedale di Padova. I carabinieri di Loria e di Castelfran- co Veneto stanno conducendo degli accertamenti per chiarire la dinamica.