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25/04/2026 20:45
Incidente tosaerba, grave bimba 18 mesi 
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 Incidente tosaerba, grave bimba 18 mesi
 Una bimba di 18 mesi di Loria (Treviso)
 è in pericolo di vita dopo essere      
 rimasta incastrata nel tosaerba che i  
 genitori stavano usando nel giardino di
 casa.                                  

 La bambina è stata immediatamente por- 
 tata all'ospedale di Castelfranco Vene-
 to dal 118 ma i medici hanno deciso di 
 trasferire lei e la madre in elicottero
 nel più attrezzato ospedale di Padova. 

 I carabinieri di Loria e di Castelfran-
 co Veneto stanno conducendo degli      
 accertamenti per chiarire la dinamica.

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