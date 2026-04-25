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Incidente tosaerba, grave bimba 18 mesi
Una bimba di 18 mesi di Loria (Treviso)
è in pericolo di vita dopo essere
rimasta incastrata nel tosaerba che i
genitori stavano usando nel giardino di
casa.
La bambina è stata immediatamente por-
tata all'ospedale di Castelfranco Vene-
to dal 118 ma i medici hanno deciso di
trasferire lei e la madre in elicottero
nel più attrezzato ospedale di Padova.
I carabinieri di Loria e di Castelfran-
co Veneto stanno conducendo degli
accertamenti per chiarire la dinamica.