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26/04/2026 10:30
Leader con Trump:violenza mai soluzione 
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 Leader con Trump:violenza mai soluzione
 "Sollevata" che il presidente Trump, la
 first lady Melania e tutti i parteci-  
 panti alla Cena dei Corrispondenti alla
 Casa Bianca sono al sicuro."La violenza
 non ha posto in politica, mai". Così   
 von der Leyen,presidente Commissione Ue
 dopo l'attentato a Washington D.C.     

 Condanna da vari leader del mondo: il  
 premier del Pakistan è "scioccato" e lo
 è anche il leader israeliano Netanyahu.
 Capo Esteri Ue,Kallas: "La violenza po-
 litica non ha posto in una democrazia".
 Il premier spagnolo Sanchez: "Violenza 
 non è mai una soluzione".

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