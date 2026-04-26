|
10.30
Leader con Trump:violenza mai soluzione
"Sollevata" che il presidente Trump, la
first lady Melania e tutti i parteci-
panti alla Cena dei Corrispondenti alla
Casa Bianca sono al sicuro."La violenza
non ha posto in politica, mai". Così
von der Leyen,presidente Commissione Ue
dopo l'attentato a Washington D.C.
Condanna da vari leader del mondo: il
premier del Pakistan è "scioccato" e lo
è anche il leader israeliano Netanyahu.
Capo Esteri Ue,Kallas: "La violenza po-
litica non ha posto in una democrazia".
Il premier spagnolo Sanchez: "Violenza
non è mai una soluzione".