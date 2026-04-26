10.30 Leader con Trump:violenza mai soluzione "Sollevata" che il presidente Trump, la first lady Melania e tutti i parteci- panti alla Cena dei Corrispondenti alla Casa Bianca sono al sicuro."La violenza non ha posto in politica, mai". Così von der Leyen,presidente Commissione Ue dopo l'attentato a Washington D.C. Condanna da vari leader del mondo: il premier del Pakistan è "scioccato" e lo è anche il leader israeliano Netanyahu. Capo Esteri Ue,Kallas: "La violenza po- litica non ha posto in una democrazia". Il premier spagnolo Sanchez: "Violenza non è mai una soluzione".