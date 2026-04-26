15.36 Preso rapinatore cinese, era latitante Arrestato a Padova un cinese di 46 anni irregolare sul territorio nazionale. Era latitante: deve scontare una pena di 10 anni di carcere, condannato dal Tribunale di Bologna per una serie di rapine, commesse tra l'Emilia Romagna e il Veneto, particolarmente a Bologna e Pionca di Vigonza. L'uomo faceva parte di una banda di cinesi che commetteva rapine ai danni di connazionali: sequestravano le vit- time, le legavano, imbavagliavano e mi- nacciavano con grossi coltelli. Decine le rapine in abitazioni.