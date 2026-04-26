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26/04/2026 15:36
Preso rapinatore cinese, era latitante 
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 Preso rapinatore cinese, era latitante 
 Arrestato a Padova un cinese di 46 anni
 irregolare sul territorio nazionale.   
 Era latitante: deve scontare una pena  
 di 10 anni di carcere, condannato dal  
 Tribunale di Bologna per una serie di  
 rapine, commesse tra l'Emilia Romagna  
 e il Veneto, particolarmente a Bologna 
 e Pionca di Vigonza.                   

 L'uomo faceva parte di una banda di    
 cinesi che commetteva rapine ai danni  
 di connazionali: sequestravano le vit- 
 time, le legavano, imbavagliavano e mi-
 nacciavano con grossi coltelli. Decine 
 le rapine in abitazioni.

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