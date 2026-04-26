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15.36
Preso rapinatore cinese, era latitante
Arrestato a Padova un cinese di 46 anni
irregolare sul territorio nazionale.
Era latitante: deve scontare una pena
di 10 anni di carcere, condannato dal
Tribunale di Bologna per una serie di
rapine, commesse tra l'Emilia Romagna
e il Veneto, particolarmente a Bologna
e Pionca di Vigonza.
L'uomo faceva parte di una banda di
cinesi che commetteva rapine ai danni
di connazionali: sequestravano le vit-
time, le legavano, imbavagliavano e mi-
nacciavano con grossi coltelli. Decine
le rapine in abitazioni.