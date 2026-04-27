15.45 Inchiesta arbitri, cinque gli indagati Sono cinque al momento gli indagati certi nell'inchiesta milanese che sta scuotendo il mondo del calcio sul si- stema arbitrale. Oltre a quelli già noti, il designatore autosospeso Rocchi, il supervisore, an- che lui autosospeso, Gervasoni e l'as- sistente Paterna, ci sono altri due addetti alla sala Var, Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. Ma le persone iscritte potrebbero essere di più per- ché alcune ipotesi di frode sportiva sono contestate in concorso con "più persone".