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27/04/2026 15:45
Inchiesta arbitri, cinque gli indagati 
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 Inchiesta arbitri, cinque gli indagati 
 Sono cinque al momento gli indagati    
 certi nell'inchiesta milanese che sta  
 scuotendo il mondo del calcio sul si-  
 stema arbitrale.                       

 Oltre a quelli già noti, il designatore
 autosospeso Rocchi, il supervisore, an-
 che lui autosospeso, Gervasoni e l'as- 
 sistente Paterna, ci sono altri due    
 addetti alla sala Var, Rodolfo Di      
 Vuolo e Luigi Nasca. Ma le persone     
 iscritte potrebbero essere di più per- 
 ché alcune ipotesi di frode sportiva   
 sono contestate in concorso con "più   
 persone".

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