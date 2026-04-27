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15.45
Inchiesta arbitri, cinque gli indagati
Sono cinque al momento gli indagati
certi nell'inchiesta milanese che sta
scuotendo il mondo del calcio sul si-
stema arbitrale.
Oltre a quelli già noti, il designatore
autosospeso Rocchi, il supervisore, an-
che lui autosospeso, Gervasoni e l'as-
sistente Paterna, ci sono altri due
addetti alla sala Var, Rodolfo Di
Vuolo e Luigi Nasca. Ma le persone
iscritte potrebbero essere di più per-
ché alcune ipotesi di frode sportiva
sono contestate in concorso con "più
persone".