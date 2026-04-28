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28/04/2026 11:05
Molise, esami su telefono altra figlia 
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 Molise, esami su telefono altra figlia 
 Le indagini sulla morte di madre e fi- 
 glia avvelenate dalla ricina procedono 
 oggi con l'estrazione della copia fo-  
 rense dei dati sul cellulare della fi- 
 glia e della sorella delle due vittime.
 Si analizzano le chat nelle ore prima  
 del decesso, per riscontrare eventuali 
 responsabilità dei cinque medici inda- 
 gati per omicidio colposo.             

 Il cellulare è di Alice Di Vita, 18    
 anni, sorella di Sara e figlia di Anto-
 nella,le due vittime di Pietracatella, 
 in Molise. Interrogati anche gli amici 
 di Alice. Atteso l'esito delle autopsie

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