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11.05
Molise, esami su telefono altra figlia
Le indagini sulla morte di madre e fi-
glia avvelenate dalla ricina procedono
oggi con l'estrazione della copia fo-
rense dei dati sul cellulare della fi-
glia e della sorella delle due vittime.
Si analizzano le chat nelle ore prima
del decesso, per riscontrare eventuali
responsabilità dei cinque medici inda-
gati per omicidio colposo.
Il cellulare è di Alice Di Vita, 18
anni, sorella di Sara e figlia di Anto-
nella,le due vittime di Pietracatella,
in Molise. Interrogati anche gli amici
di Alice. Atteso l'esito delle autopsie