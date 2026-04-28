11.05 Molise, esami su telefono altra figlia Le indagini sulla morte di madre e fi- glia avvelenate dalla ricina procedono oggi con l'estrazione della copia fo- rense dei dati sul cellulare della fi- glia e della sorella delle due vittime. Si analizzano le chat nelle ore prima del decesso, per riscontrare eventuali responsabilità dei cinque medici inda- gati per omicidio colposo. Il cellulare è di Alice Di Vita, 18 anni, sorella di Sara e figlia di Anto- nella,le due vittime di Pietracatella, in Molise. Interrogati anche gli amici di Alice. Atteso l'esito delle autopsie