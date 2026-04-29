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18.12
Tennis, Sinner in semifinale a Madrid
Jannik Sinner approda alla semifinale
del Masters 1000 di Madrid. Il n.1 del
mondo ha sconfitto 6-2 7-6 in un'ora e
57 minuti il 19enne spagnolo Rafael
Jodar ai quarti. Per Sinner, è la 26ma
vittoria consecutiva in un Masters 1000
L'avversario della semifinale uscirà
dalla sfida tra il francese Arthur Fils
e il ceco Jiri Lehecka, che ha elimina-
to Lorenzo Musetti.
Nel primo set, Sinner strappa due volte
il servizio all'avversario, al 5° e al
7° gioco. Nel secondo, nessun break e
tiebreak 7-0 per Jannik.