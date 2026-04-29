18.12 Tennis, Sinner in semifinale a Madrid Jannik Sinner approda alla semifinale del Masters 1000 di Madrid. Il n.1 del mondo ha sconfitto 6-2 7-6 in un'ora e 57 minuti il 19enne spagnolo Rafael Jodar ai quarti. Per Sinner, è la 26ma vittoria consecutiva in un Masters 1000 L'avversario della semifinale uscirà dalla sfida tra il francese Arthur Fils e il ceco Jiri Lehecka, che ha elimina- to Lorenzo Musetti. Nel primo set, Sinner strappa due volte il servizio all'avversario, al 5° e al 7° gioco. Nel secondo, nessun break e tiebreak 7-0 per Jannik.