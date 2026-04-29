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29/04/2026 18:12
Tennis, Sinner in semifinale a Madrid 
  18.12                                 
 Tennis, Sinner in semifinale a Madrid  
 Jannik Sinner approda alla semifinale  
 del Masters 1000 di Madrid. Il n.1 del 
 mondo ha sconfitto 6-2 7-6 in un'ora e 
 57 minuti il 19enne spagnolo Rafael    
 Jodar ai quarti. Per Sinner, è la 26ma 
 vittoria consecutiva in un Masters 1000
 L'avversario della semifinale uscirà   
 dalla sfida tra il francese Arthur Fils
 e il ceco Jiri Lehecka, che ha elimina-
 to Lorenzo Musetti.                    

 Nel primo set, Sinner strappa due volte
 il servizio all'avversario, al 5° e al 
 7° gioco. Nel secondo, nessun break e  
 tiebreak 7-0 per Jannik.

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