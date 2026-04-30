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12.25
Mattarella: lavoro base per convivenza
Accolto da lunghi applausi al Museo
Piaggio di Pontedera, il Presidente
Mattarella ha ricordato che "il lavoro
italiano" è "fondamento essenziale del-
la nostra convivenza,del nostro progre-
dire, della nostra vita democratica".
"Domani, Primo maggio, è la festa dei
lavoratori di tutto il mondo. E' una
festa della Repubblica, che sul lavoro
si fonda". Poi:accelerazione tecnologia
trasforma lavoro, ma si rischia anche
"una sua svalutazione, da prevenire e
scongiurare. "Scelta coraggiosa" il la-
voro nel 1°articolo della Costituzione.