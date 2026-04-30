12.25 Mattarella: lavoro base per convivenza Accolto da lunghi applausi al Museo Piaggio di Pontedera, il Presidente Mattarella ha ricordato che "il lavoro italiano" è "fondamento essenziale del- la nostra convivenza,del nostro progre- dire, della nostra vita democratica". "Domani, Primo maggio, è la festa dei lavoratori di tutto il mondo. E' una festa della Repubblica, che sul lavoro si fonda". Poi:accelerazione tecnologia trasforma lavoro, ma si rischia anche "una sua svalutazione, da prevenire e scongiurare. "Scelta coraggiosa" il la- voro nel 1°articolo della Costituzione.