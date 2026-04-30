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30/04/2026 12:25
Mattarella: lavoro base per convivenza 
  12.25                                 
 Mattarella: lavoro base per convivenza 
 Accolto da lunghi applausi al Museo    
 Piaggio di Pontedera, il Presidente    
 Mattarella ha ricordato che "il lavoro 
 italiano" è "fondamento essenziale del-
 la nostra convivenza,del nostro progre-
 dire, della nostra vita democratica".  

 "Domani, Primo maggio, è la festa dei  
 lavoratori di tutto il mondo. E' una   
 festa della Repubblica, che sul lavoro 
 si fonda". Poi:accelerazione tecnologia
 trasforma lavoro, ma si rischia anche  
 "una sua svalutazione, da prevenire e  
 scongiurare. "Scelta coraggiosa" il la-
 voro nel 1°articolo della Costituzione.

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