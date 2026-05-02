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Ponte 1°maggio,lavorano 4,6mln italiani
Quasi 7,5 milioni di italiani partiti
per il ponte del 1°maggio,ma non è così
per diverse categorie di lavoratori.
Secondo un rapporto Cgia su dati Istat,
sono 4,6 milioni gli addetti che devono
presentarsi sul posto di lavoro.
1,1 milioni sono lavoratori autonomi:
agricoltori, allevatori, artigiani,
commercianti, ristoratori, etc. Gli
altri 3,5 sono lavoratori dipendenti.
Le regioni che presentano l'incidenza
più elevata sono la Sardegna 25,2%,
il Lazio 23,2% e il Molise 22,6%.