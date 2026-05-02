13.45 Ponte 1°maggio,lavorano 4,6mln italiani Quasi 7,5 milioni di italiani partiti per il ponte del 1°maggio,ma non è così per diverse categorie di lavoratori. Secondo un rapporto Cgia su dati Istat, sono 4,6 milioni gli addetti che devono presentarsi sul posto di lavoro. 1,1 milioni sono lavoratori autonomi: agricoltori, allevatori, artigiani, commercianti, ristoratori, etc. Gli altri 3,5 sono lavoratori dipendenti. Le regioni che presentano l'incidenza più elevata sono la Sardegna 25,2%, il Lazio 23,2% e il Molise 22,6%.