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02/05/2026 13:45
Ponte 1°maggio,lavorano 4,6mln italiani 
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 Ponte 1°maggio,lavorano 4,6mln italiani
 Quasi 7,5 milioni di italiani partiti  
 per il ponte del 1°maggio,ma non è così
 per diverse categorie di lavoratori.   
 Secondo un rapporto Cgia su dati Istat,
 sono 4,6 milioni gli addetti che devono
 presentarsi sul posto di lavoro.       

 1,1 milioni sono lavoratori autonomi:  
 agricoltori, allevatori, artigiani,    
 commercianti, ristoratori, etc. Gli    
 altri 3,5 sono lavoratori dipendenti.  
 Le regioni che presentano l'incidenza  
 più elevata sono la Sardegna 25,2%,    
 il Lazio 23,2% e il Molise 22,6%.

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