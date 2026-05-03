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13.16
Papa: libertà di stampa spesso violata
La "libertà di stampa" è un "diritto
spesso violato in modo flagrante e, a
volte, nascosto". Così Papa Leone XIV,
parlando ai fedeli e i pellegrini
riuniti in Piazza San Pietro, lancia
un messaggio per la Giornata mondiale
della libertà di stampa.Il Pontefice ha
ricordato i "numerosi giornalisti e re-
porter vittime di guerra e di violenza"
"Nel mondo nuovo nessuno è perduto:
la gratitudine prende il posto della
competizione e l'accoglienza cancella
l'esclusione", ha aggiunto recitando
il Regina Coeli.