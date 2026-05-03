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03/05/2026 13:16
Papa: libertà di stampa spesso violata 
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 Papa: libertà di stampa spesso violata 
 La "libertà di stampa" è un "diritto   
 spesso violato in modo flagrante e, a  
 volte, nascosto". Così Papa Leone XIV, 
 parlando ai fedeli e i pellegrini      
 riuniti in Piazza San Pietro, lancia   
 un messaggio per la Giornata mondiale  
 della libertà di stampa.Il Pontefice ha
 ricordato i "numerosi giornalisti e re-
 porter vittime di guerra e di violenza"

 "Nel mondo nuovo nessuno è perduto:    
 la gratitudine prende il posto della   
 competizione e l'accoglienza cancella  
 l'esclusione", ha aggiunto recitando   
 il Regina Coeli.

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