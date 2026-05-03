13.16 Papa: libertà di stampa spesso violata La "libertà di stampa" è un "diritto spesso violato in modo flagrante e, a volte, nascosto". Così Papa Leone XIV, parlando ai fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro, lancia un messaggio per la Giornata mondiale della libertà di stampa.Il Pontefice ha ricordato i "numerosi giornalisti e re- porter vittime di guerra e di violenza" "Nel mondo nuovo nessuno è perduto: la gratitudine prende il posto della competizione e l'accoglienza cancella l'esclusione", ha aggiunto recitando il Regina Coeli.