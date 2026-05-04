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04/05/2026 14:30
Mattarella:Tennis italiano protagonista 
  14.30                                 
 Mattarella:Tennis italiano protagonista
 "La vittoria nella Davis e nella Billie
 Jean King Cup 2025 sono un risultato   
 inimmaginabile. Dimostra che il primo  
 successo non era un episodio, ma il ri-
 sultato che vede il tennis italiano    
 protagonista nel mondo". Lo ha detto il
 Presidente della Repubblica,Mattarella,
 ricevendo al Quirinale le nazionali che
 hanno sollevato i trofei a novembre    
 dello scorso anno.                     

 "Un onore e un privilegio rappresentare
 la nazionale e portare il Tricolore nel
 mondo", hanno detto Flavio Cobolli ed  
 Elisabetta Cocciaretto.

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