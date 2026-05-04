14.30 Mattarella:Tennis italiano protagonista "La vittoria nella Davis e nella Billie Jean King Cup 2025 sono un risultato inimmaginabile. Dimostra che il primo successo non era un episodio, ma il ri- sultato che vede il tennis italiano protagonista nel mondo". Lo ha detto il Presidente della Repubblica,Mattarella, ricevendo al Quirinale le nazionali che hanno sollevato i trofei a novembre dello scorso anno. "Un onore e un privilegio rappresentare la nazionale e portare il Tricolore nel mondo", hanno detto Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto.