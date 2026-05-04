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14.30
Mattarella:Tennis italiano protagonista
"La vittoria nella Davis e nella Billie
Jean King Cup 2025 sono un risultato
inimmaginabile. Dimostra che il primo
successo non era un episodio, ma il ri-
sultato che vede il tennis italiano
protagonista nel mondo". Lo ha detto il
Presidente della Repubblica,Mattarella,
ricevendo al Quirinale le nazionali che
hanno sollevato i trofei a novembre
dello scorso anno.
"Un onore e un privilegio rappresentare
la nazionale e portare il Tricolore nel
mondo", hanno detto Flavio Cobolli ed
Elisabetta Cocciaretto.