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06/05/2026 13:45
Omicidio Molise, in carcere un 35enne 
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 Omicidio Molise, in carcere un 35enne  
 I carabinieri di Bojano, comune di     
 Campobasso, hanno fermato un 35enne in 
 relazione all'omicidio avvenuto a Civi-
 ta,dove un operaio 51enne è stato ucci-
 so con un oggetto contundente. Il pre- 
 sunto omicida, con precedenti giudizia-
 ri, è stato arrestato e condotto in    
 carcere a Campobasso.                  

 Il delitto si sarebbe consumato al ter-
 mine di una discussione nata per vec-  
 chie ruggini su cui gli inquirenti     
 stanno facendo luce.Il corpo della vit-
 tima è a disposizione dell'autorità    
 giudiziaria,che ha disposto l'autopsia.

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