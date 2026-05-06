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Omicidio Molise, in carcere un 35enne
I carabinieri di Bojano, comune di
Campobasso, hanno fermato un 35enne in
relazione all'omicidio avvenuto a Civi-
ta,dove un operaio 51enne è stato ucci-
so con un oggetto contundente. Il pre-
sunto omicida, con precedenti giudizia-
ri, è stato arrestato e condotto in
carcere a Campobasso.
Il delitto si sarebbe consumato al ter-
mine di una discussione nata per vec-
chie ruggini su cui gli inquirenti
stanno facendo luce.Il corpo della vit-
tima è a disposizione dell'autorità
giudiziaria,che ha disposto l'autopsia.