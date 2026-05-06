13.45 Omicidio Molise, in carcere un 35enne I carabinieri di Bojano, comune di Campobasso, hanno fermato un 35enne in relazione all'omicidio avvenuto a Civi- ta,dove un operaio 51enne è stato ucci- so con un oggetto contundente. Il pre- sunto omicida, con precedenti giudizia- ri, è stato arrestato e condotto in carcere a Campobasso. Il delitto si sarebbe consumato al ter- mine di una discussione nata per vec- chie ruggini su cui gli inquirenti stanno facendo luce.Il corpo della vit- tima è a disposizione dell'autorità giudiziaria,che ha disposto l'autopsia.