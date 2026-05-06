20.12 Da oggi sigarette e sigari più cari Scatta oggi un nuovo aumento dei prezzi per sigarette e sigari,in linea con gli aumenti "progressivi" stabiliti dalla Legge di bilancio.La precedente tranche di rincari risale a meno di un mese fa. L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha comunicato l'aumento dei prezzi di al- cune marche di tabacchi lavorati.Per le sigarette sono 9 prodotti di due marchi mentre più lunga è la lista di sigari. La Legge di bilancio ha fissato un ca- lendario fiscale per le accise delle bionde con incrementi annuali da circa 15 centesimi nel 2026 a 40 dal 2028.