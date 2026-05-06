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06/05/2026 20:12
Da oggi sigarette e sigari più cari 
  20.12                                 
 Da oggi sigarette e sigari più cari    
 Scatta oggi un nuovo aumento dei prezzi
 per sigarette e sigari,in linea con gli
 aumenti "progressivi" stabiliti dalla  
 Legge di bilancio.La precedente tranche
 di rincari risale a meno di un mese fa.
 L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha   
 comunicato l'aumento dei prezzi di al- 
 cune marche di tabacchi lavorati.Per le
 sigarette sono 9 prodotti di due marchi
 mentre più lunga è la lista di sigari. 

 La Legge di bilancio ha fissato un ca- 
 lendario fiscale per le accise delle   
 bionde con incrementi annuali da circa 
 15 centesimi nel 2026 a 40 dal 2028.

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