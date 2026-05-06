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20.12
Da oggi sigarette e sigari più cari
Scatta oggi un nuovo aumento dei prezzi
per sigarette e sigari,in linea con gli
aumenti "progressivi" stabiliti dalla
Legge di bilancio.La precedente tranche
di rincari risale a meno di un mese fa.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha
comunicato l'aumento dei prezzi di al-
cune marche di tabacchi lavorati.Per le
sigarette sono 9 prodotti di due marchi
mentre più lunga è la lista di sigari.
La Legge di bilancio ha fissato un ca-
lendario fiscale per le accise delle
bionde con incrementi annuali da circa
15 centesimi nel 2026 a 40 dal 2028.