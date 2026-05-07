15.05 Ponte Stretto, sì definitivo da Camera La Camera ha approvato in via definiti- va il Decreto Ponte,che è legge con 160 sì,110 no e 7 astenuti.Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce misure riguardanti l'attività dei com- missari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte tra Sicilia e Calabria. Altre norme riguardano la messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso e delle autostrade A24 e A25. E anche la tutela della laguna di Venezia