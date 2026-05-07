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07/05/2026 15:05
Ponte Stretto, sì definitivo da Camera 
  15.05                                 
 Ponte Stretto, sì definitivo da Camera 
 La Camera ha approvato in via definiti-
 va il Decreto Ponte,che è legge con 160
 sì,110 no e 7 astenuti.Il provvedimento
 è formato da 10 articoli e introduce   
 misure riguardanti l'attività dei com- 
 missari straordinari e le concessioni  
 applicate su vari progetti.            

 Al primo articolo si disciplina la     
 prosecuzione dell'iter approvativo per 
 la realizzazione del ponte tra Sicilia 
 e Calabria. Altre norme riguardano la  
 messa in sicurezza del traforo del Gran
 Sasso e delle autostrade A24 e A25. E  
 anche la tutela della laguna di Venezia

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