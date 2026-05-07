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15.05
Ponte Stretto, sì definitivo da Camera
La Camera ha approvato in via definiti-
va il Decreto Ponte,che è legge con 160
sì,110 no e 7 astenuti.Il provvedimento
è formato da 10 articoli e introduce
misure riguardanti l'attività dei com-
missari straordinari e le concessioni
applicate su vari progetti.
Al primo articolo si disciplina la
prosecuzione dell'iter approvativo per
la realizzazione del ponte tra Sicilia
e Calabria. Altre norme riguardano la
messa in sicurezza del traforo del Gran
Sasso e delle autostrade A24 e A25. E
anche la tutela della laguna di Venezia