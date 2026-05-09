11.30 Calabria, due operai morti schiacciati Un operaio di 23 anni, di nazionalità senegalese, è morto oggi a Paola (Cosenza) mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del Lungomare San Francesco di Paola.E' stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento Un operaio di 53 anni è morto a Franca- villa Angitola (Vibo Valentia) schiac- ciato da un camion-gru.Era impegnato nel cantiere del depuratore consortile. Si tratta per la Calabria della terza vittima sul lavoro tra ieri e oggi..