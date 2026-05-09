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09/05/2026 11:30
Calabria, due operai morti schiacciati 
  11.30                                 
 Calabria, due operai morti schiacciati 
 Un operaio di 23 anni, di nazionalità  
 senegalese, è morto oggi a Paola       
 (Cosenza) mentre era impegnato in      
 lavori di allestimento in una struttura
 balneare nei pressi del Lungomare San  
 Francesco di Paola.E' stato travolto   
 dal cedimento di una colonna in cemento

 Un operaio di 53 anni è morto a Franca-
 villa Angitola (Vibo Valentia) schiac- 
 ciato da un camion-gru.Era impegnato   
 nel cantiere del depuratore consortile.

 Si tratta per la Calabria della terza  
 vittima sul lavoro tra ieri e oggi..

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