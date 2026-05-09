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11.30
Calabria, due operai morti schiacciati
Un operaio di 23 anni, di nazionalità
senegalese, è morto oggi a Paola
(Cosenza) mentre era impegnato in
lavori di allestimento in una struttura
balneare nei pressi del Lungomare San
Francesco di Paola.E' stato travolto
dal cedimento di una colonna in cemento
Un operaio di 53 anni è morto a Franca-
villa Angitola (Vibo Valentia) schiac-
ciato da un camion-gru.Era impegnato
nel cantiere del depuratore consortile.
Si tratta per la Calabria della terza
vittima sul lavoro tra ieri e oggi..