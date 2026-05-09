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09/05/2026 12:45
Hantavirus, 4 i turisti passati da Roma 
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 Hantavirus, 4 i turisti passati da Roma
 "Sorveglianza attiva" decisa dal mini- 
 stero della Salute su 4 passeggeri che 
 erano a bordo di un volo Klm in coinci-
 denza per Roma sul quale era salita per
 pochi minuti una donna che si trovava  
 sulla nave Mv Hondius, poi ricoverata a
 Johannesburg e morta per l'Hantavirus. 

 I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e
 le informazioni trasmesse alle Regioni 
 di competenza: Calabria, Campania,     
 Toscana e Veneto. Si lavora "nel prin- 
 cipio di massima cautela". Intanto, la 
 nave col focolaio di Hantavirus va ver-
 so Tenerife, paura tra i residenti.

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