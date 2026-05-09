|
12.45
Hantavirus, 4 i turisti passati da Roma
"Sorveglianza attiva" decisa dal mini-
stero della Salute su 4 passeggeri che
erano a bordo di un volo Klm in coinci-
denza per Roma sul quale era salita per
pochi minuti una donna che si trovava
sulla nave Mv Hondius, poi ricoverata a
Johannesburg e morta per l'Hantavirus.
I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e
le informazioni trasmesse alle Regioni
di competenza: Calabria, Campania,
Toscana e Veneto. Si lavora "nel prin-
cipio di massima cautela". Intanto, la
nave col focolaio di Hantavirus va ver-
so Tenerife, paura tra i residenti.