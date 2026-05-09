12.45 Hantavirus, 4 i turisti passati da Roma "Sorveglianza attiva" decisa dal mini- stero della Salute su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coinci- denza per Roma sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Mv Hondius, poi ricoverata a Johannesburg e morta per l'Hantavirus. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle Regioni di competenza: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Si lavora "nel prin- cipio di massima cautela". Intanto, la nave col focolaio di Hantavirus va ver- so Tenerife, paura tra i residenti.