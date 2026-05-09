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09/05/2026 15:10
Papa ai musulmani: insieme per la pace 
  15.10                                 
 Papa ai musulmani: insieme per la pace 
 "Oggi il mondo ha bisogno di una diplo-
 mazia e di un dialogo religioso fondati
 sulla pace, giustizia e verità". Così  
 Papa Leone XIV ai leader della Comunità
 musulmana del Senegal.                 

 "Prego che Dio l'Onnipotente faccia ri-
 nascere in noi il desiderio di capirci 
 meglio a vicenda, ascoltarci l'un l'al-
 tro e vivere insieme nel rispetto, col 
 coraggio di intraprendere la via del   
 dialogo, di rispondere ai conflitti con
 gesti di fratellanza".E "non strumenta-
 lizzare Dio a fini militari,economici o
 politici", ha sottolineato Prevost.

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