15.10 Papa ai musulmani: insieme per la pace "Oggi il mondo ha bisogno di una diplo- mazia e di un dialogo religioso fondati sulla pace, giustizia e verità". Così Papa Leone XIV ai leader della Comunità musulmana del Senegal. "Prego che Dio l'Onnipotente faccia ri- nascere in noi il desiderio di capirci meglio a vicenda, ascoltarci l'un l'al- tro e vivere insieme nel rispetto, col coraggio di intraprendere la via del dialogo, di rispondere ai conflitti con gesti di fratellanza".E "non strumenta- lizzare Dio a fini militari,economici o politici", ha sottolineato Prevost.