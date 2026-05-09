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15.10
Papa ai musulmani: insieme per la pace
"Oggi il mondo ha bisogno di una diplo-
mazia e di un dialogo religioso fondati
sulla pace, giustizia e verità". Così
Papa Leone XIV ai leader della Comunità
musulmana del Senegal.
"Prego che Dio l'Onnipotente faccia ri-
nascere in noi il desiderio di capirci
meglio a vicenda, ascoltarci l'un l'al-
tro e vivere insieme nel rispetto, col
coraggio di intraprendere la via del
dialogo, di rispondere ai conflitti con
gesti di fratellanza".E "non strumenta-
lizzare Dio a fini militari,economici o
politici", ha sottolineato Prevost.