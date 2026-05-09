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09/05/2026 19:55
Serie A, 36ma giornata: Lazio-Inter 0-3 
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 Serie A, 36ma giornata: Lazio-Inter 0-3
 Già scudettata, l'Inter ha ancora fame:
 netto 0-3 all'Olimpico nella prima del-
 le due sfide contro la Lazio (mercoledì
 finale di Coppa Italia sempre a Roma). 

 Dominio nerazzurro nel 1° tempo. Segna 
 subito Lautaro in girata (6') su assist
 aereo di M.Thuram, che potrebbe colpire
 anche al 10' (esterno rete). Raddoppio 
 degli ospiti che arriva al 39' con un  
 gran mancino di Sucic da fuori. Espulso
 Romagnoli col Var(59',fallaccio su Bon-
 ny),due lampi biancocelesti con Isaksen
 Al 79' Mkhitaryan cala il tris e chiude
 i giochi. Mosconi sfiora lo 0-4.

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