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19.55
Serie A, 36ma giornata: Lazio-Inter 0-3
Già scudettata, l'Inter ha ancora fame:
netto 0-3 all'Olimpico nella prima del-
le due sfide contro la Lazio (mercoledì
finale di Coppa Italia sempre a Roma).
Dominio nerazzurro nel 1° tempo. Segna
subito Lautaro in girata (6') su assist
aereo di M.Thuram, che potrebbe colpire
anche al 10' (esterno rete). Raddoppio
degli ospiti che arriva al 39' con un
gran mancino di Sucic da fuori. Espulso
Romagnoli col Var(59',fallaccio su Bon-
ny),due lampi biancocelesti con Isaksen
Al 79' Mkhitaryan cala il tris e chiude
i giochi. Mosconi sfiora lo 0-4.