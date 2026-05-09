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09/05/2026 20:55
Tennis, Roma: Sinner facile al 3° turno 
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 Tennis, Roma: Sinner facile al 3° turno
 In un 'Centrale' del Foro Italico stra-
 colmo e vestito a festa, è finalmente  
 arrivato il giorno dell'esordio romano 
 di Jannik Sinner. Il n.1 del Mondo, ap-
 parso in forma e 'riposato' dopo le ul-
 time fatiche, si è sbarazzato in 2 set 
 abbastanza agevoli (64 64 in 1h31' di  
 gioco) dell'austriaco Sebastian Ofner, 
 numero 82 del ranking Atp.             

 Al prossimo turno, il terzo, l'altoate-
 sino attende il vincente del match tra 
 ceco Mensik, testa di serie n.26, e l' 
 australiano Popyrin che giovedì aveva  
 eliminato Berrettini.

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