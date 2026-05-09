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20.55
Tennis, Roma: Sinner facile al 3° turno
In un 'Centrale' del Foro Italico stra-
colmo e vestito a festa, è finalmente
arrivato il giorno dell'esordio romano
di Jannik Sinner. Il n.1 del Mondo, ap-
parso in forma e 'riposato' dopo le ul-
time fatiche, si è sbarazzato in 2 set
abbastanza agevoli (64 64 in 1h31' di
gioco) dell'austriaco Sebastian Ofner,
numero 82 del ranking Atp.
Al prossimo turno, il terzo, l'altoate-
sino attende il vincente del match tra
ceco Mensik, testa di serie n.26, e l'
australiano Popyrin che giovedì aveva
eliminato Berrettini.