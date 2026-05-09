20.55 Tennis, Roma: Sinner facile al 3° turno In un 'Centrale' del Foro Italico stra- colmo e vestito a festa, è finalmente arrivato il giorno dell'esordio romano di Jannik Sinner. Il n.1 del Mondo, ap- parso in forma e 'riposato' dopo le ul- time fatiche, si è sbarazzato in 2 set abbastanza agevoli (64 64 in 1h31' di gioco) dell'austriaco Sebastian Ofner, numero 82 del ranking Atp. Al prossimo turno, il terzo, l'altoate- sino attende il vincente del match tra ceco Mensik, testa di serie n.26, e l' australiano Popyrin che giovedì aveva eliminato Berrettini.