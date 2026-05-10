|
22.05
Trump:Iran ci prende in giro,non riderà
"L'Iran prende in giro gli Stati Uniti,
e il resto del mondo,da 47 anni (rin-
viando,rinviando,rinviando!), e ha fi-
nalmente fatto centro quando Obama è
diventato presidente. Egli non è stato
solo benevolo nei loro confronti,è sta-
to eccezionale: si è schierato aperta-
mente dalla loro parte,scaricando Isra-
ele e tutti gli altri Alleati,e conce-
dendo all'Iran una nuova,importante e
potentissima linfa vitale".
Così Trump su Truth nel pieno dei
negoziati, mettendo in guardia Teheran
sul fatto che "non riderà più".