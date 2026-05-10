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10/05/2026 22:05
Trump:Iran ci prende in giro,non riderà 
  22.05                                 
 Trump:Iran ci prende in giro,non riderà
 "L'Iran prende in giro gli Stati Uniti,
 e il resto del mondo,da 47 anni (rin-  
 viando,rinviando,rinviando!), e ha fi- 
 nalmente fatto centro quando Obama è   
 diventato presidente. Egli non è stato 
 solo benevolo nei loro confronti,è sta-
 to eccezionale: si è schierato aperta- 
 mente dalla loro parte,scaricando Isra-
 ele e tutti gli altri Alleati,e conce- 
 dendo all'Iran una nuova,importante e  
 potentissima linfa vitale".            

 Così Trump su Truth nel pieno dei      
 negoziati, mettendo in guardia Teheran 
 sul fatto che "non riderà più".

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