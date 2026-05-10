22.05 Trump:Iran ci prende in giro,non riderà "L'Iran prende in giro gli Stati Uniti, e il resto del mondo,da 47 anni (rin- viando,rinviando,rinviando!), e ha fi- nalmente fatto centro quando Obama è diventato presidente. Egli non è stato solo benevolo nei loro confronti,è sta- to eccezionale: si è schierato aperta- mente dalla loro parte,scaricando Isra- ele e tutti gli altri Alleati,e conce- dendo all'Iran una nuova,importante e potentissima linfa vitale". Così Trump su Truth nel pieno dei negoziati, mettendo in guardia Teheran sul fatto che "non riderà più".