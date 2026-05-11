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16.30
Hantavirus,quarantena anche in Calabria
Una seconda persona è stata messa in
quarantena obbligatoria in Italia per
l'emergenza di hantavirus.
La sindaca di Villa San Giovanni (Reg-
gio Calabria) l'ha imposta a Federico
Amaretti, il 25enne marittimo che era a
bordo del volo Klm dove si trovava per
un breve tempo anche la donna morta.
La sindaca Giusy Caminiti ha emesso l'
ordinanza, ma il 25enne era già in iso-
lamento volontario. Dovrà restare in
isolamento 45 giorni ed è costantemente
monitorato. Le sue consizioni sono buo-
ne e il ragazzo è asintomatico.