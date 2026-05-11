16.30 Hantavirus,quarantena anche in Calabria Una seconda persona è stata messa in quarantena obbligatoria in Italia per l'emergenza di hantavirus. La sindaca di Villa San Giovanni (Reg- gio Calabria) l'ha imposta a Federico Amaretti, il 25enne marittimo che era a bordo del volo Klm dove si trovava per un breve tempo anche la donna morta. La sindaca Giusy Caminiti ha emesso l' ordinanza, ma il 25enne era già in iso- lamento volontario. Dovrà restare in isolamento 45 giorni ed è costantemente monitorato. Le sue consizioni sono buo- ne e il ragazzo è asintomatico.