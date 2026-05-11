Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
11/05/2026 16:30
Hantavirus,quarantena anche in Calabria 
  16.30                                 
 Hantavirus,quarantena anche in Calabria
 Una seconda persona è stata messa in   
 quarantena obbligatoria in Italia per  
 l'emergenza di hantavirus.             

 La sindaca di Villa San Giovanni (Reg- 
 gio Calabria) l'ha imposta a Federico  
 Amaretti, il 25enne marittimo che era a
 bordo del volo Klm dove si trovava per 
 un breve tempo anche la donna morta.   
 La sindaca Giusy Caminiti ha emesso l' 
 ordinanza, ma il 25enne era già in iso-
 lamento volontario. Dovrà restare in   
 isolamento 45 giorni ed è costantemente
 monitorato. Le sue consizioni sono buo-
 ne e il ragazzo è asintomatico.

Torna Indietro