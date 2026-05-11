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11/05/2026 20:22
Donna scomparsa con i figli: suicidio? 
  20.22                                 
 Donna scomparsa con i figli: suicidio? 
 Due lettere diverse, non datate; una   
 indirizzata ai figli, l'altra in cui   
 Sonia Bottacchiari fa osservazioni sul-
 la propria vita. Sono state trovate in 
 casa del padre di lei, nonno dei ragaz-
 zi. Fanno pensare a una volontà suici- 
 daria".                                

 Lo apprende la Tgr Rai del Friuli Vene-
 zia Giulia dalla Procuratrice capo di  
 Piacenza,che ha sottolineato "l'estrema
 delicatezza di un momento in cui è ne- 
 cessario mantenere assoluto riserbo nel
 rispetto delle indagini in corso". Le  
 lettere sono già state acquisite.

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