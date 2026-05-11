20.22 Donna scomparsa con i figli: suicidio? Due lettere diverse, non datate; una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa osservazioni sul- la propria vita. Sono state trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragaz- zi. Fanno pensare a una volontà suici- daria". Lo apprende la Tgr Rai del Friuli Vene- zia Giulia dalla Procuratrice capo di Piacenza,che ha sottolineato "l'estrema delicatezza di un momento in cui è ne- cessario mantenere assoluto riserbo nel rispetto delle indagini in corso". Le lettere sono già state acquisite.