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20.22
Donna scomparsa con i figli: suicidio?
Due lettere diverse, non datate; una
indirizzata ai figli, l'altra in cui
Sonia Bottacchiari fa osservazioni sul-
la propria vita. Sono state trovate in
casa del padre di lei, nonno dei ragaz-
zi. Fanno pensare a una volontà suici-
daria".
Lo apprende la Tgr Rai del Friuli Vene-
zia Giulia dalla Procuratrice capo di
Piacenza,che ha sottolineato "l'estrema
delicatezza di un momento in cui è ne-
cessario mantenere assoluto riserbo nel
rispetto delle indagini in corso". Le
lettere sono già state acquisite.