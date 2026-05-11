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22.47
Serie A, 36° turno: Napoli-Bologna 2-3
Il Bologna passa a Napoli 2-3. Parteno-
pei secondi con solo 2 punti sulla Ju-
ventus (avvessero vinto, avrebbero fe-
steggiato la Champions). Lazio scaval-
cata, rossoblù ottavi a 52 punti.
Bologna avanti con un gran tiro di Ber-
nardeschi sotto l'incrocio (10').Miran-
da colpisce la traversa,Napoli fortuna-
to. Che reagisce:Giovane impegna Pessi-
na,McTominay fuori. Fallo di Di Lorenzo
su Miranda, rigore col Var, Orsolini lo
trasforma (34'). Di Lorenzo accorcia
(47' pt).Ripresa. Alisson Santos pareg-
gia (48'). Risolve Rowe al 91'.