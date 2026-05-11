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11/05/2026 22:47
Serie A, 36° turno: Napoli-Bologna 2-3 
  22.47                                 
 Serie A, 36° turno: Napoli-Bologna 2-3 
 Il Bologna passa a Napoli 2-3. Parteno-
 pei secondi con solo 2 punti sulla Ju- 
 ventus (avvessero vinto, avrebbero fe- 
 steggiato la Champions). Lazio scaval- 
 cata, rossoblù ottavi a 52 punti.      

 Bologna avanti con un gran tiro di Ber-
 nardeschi sotto l'incrocio (10').Miran-
 da colpisce la traversa,Napoli fortuna-
 to. Che reagisce:Giovane impegna Pessi-
 na,McTominay fuori. Fallo di Di Lorenzo
 su Miranda, rigore col Var, Orsolini lo
 trasforma (34'). Di Lorenzo accorcia   
 (47' pt).Ripresa. Alisson Santos pareg-
 gia (48'). Risolve Rowe al 91'.

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